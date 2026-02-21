Cybertruck | Tesla taglia i prezzi del 48% corsa al ribasso di 10

Tesla ha ridotto i prezzi del Cybertruck del 48%, puntando a rilanciare le vendite. La mossa arriva in un momento di forte concorrenza nel settore dei veicoli elettrici, dove molti produttori cercano di conquistare clienti con offerte più vantaggiose. La decisione ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati e gli analisti, che osservano con interesse questa strategia di mercato. La corsa ai ribassi continua, mentre Tesla cerca di rafforzare la propria posizione.

Cybertruck, Prezzi in Caduta Libera: Tesla Tenta la Riconquista del Mercato. L’irrequietezza del mercato automobilistico elettrico, e in particolare del segmento dei pick-up, si fa sentire con forza per Tesla. L’azienda ha recentemente annunciato una nuova variante del Cybertruck, caratterizzata da un prezzo più accessibile, una mossa che si inserisce in un contesto di vendite in calo e di obiettivi di produzione mancati. La strategia, tuttavia, è a tempo determinato: l’offerta è valida solo per i prossimi dieci giorni, sollevando interrogativi sulla reale volontà di Tesla di stabilizzare la domanda.🔗 Leggi su Ameve.eu

I pick-up elettrici non sfondano. Il caso Tesla CybertruckNel 2025, le vendite dei pick-up elettrici, incluso il Tesla Cybertruck, sono risultate inferiori alle aspettative, con circa 20.

Cybertruck in Texas: Tesla testa la ricarica bidirezionale, l’auto diventa risorsa per la rete elettrica.Tesla ha iniziato a testare la ricarica bidirezionale sul suo Cybertruck in Texas.

2026 Tesla Cybertruck AWD: Startup | Car Conversations

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.