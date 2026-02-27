App NoiPA | nuova sezione per consultare RAL competenze e trattenute

L’app NoiPA ha recentemente aggiornato la sezione “I miei dati” inserendo nuove funzionalità. Ora è possibile consultare direttamente RAL, dettagli sulle competenze e le trattenute. L’aggiornamento mira a migliorare l’accesso alle informazioni personali dei dipendenti pubblici attraverso l’app, semplificando la visualizzazione di dati importanti senza bisogno di ricorrere ad altri strumenti.

NoiPA ha annunciato un aggiornamento dell’applicazione introducendo una versione rinnovata della sezione “I miei dati”. L’intervento punta a rendere più immediata la lettura delle informazioni economiche personali, a partire dalla Retribuzione annua lorda (RAL). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Modifiche all’app NoiPA: nuove opzioni per notifiche e sicurezzaL’applicazione NoiPA si prepara a introdurre un set di aggiornamenti che incidono sia sulla personalizzazione delle notifiche, sia sulla gestione del...

