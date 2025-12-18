Modifiche all’app NoiPA | nuove opzioni per notifiche e sicurezza

L’app NoiPA si rinnova con nuove funzionalità, migliorando l’esperienza utente e rafforzando la sicurezza. Grazie a opzioni più flessibili per le notifiche e strumenti avanzati per la gestione del profilo, gli utenti potranno usufruire di un servizio ancora più personalizzato e sicuro. Questi aggiornamenti rappresentano un passo importante per ottimizzare l’utilizzo quotidiano dell’app e garantire maggiore protezione dei dati.

L'applicazione NoiPA si prepara a introdurre un set di aggiornamenti che incidono sia sulla personalizzazione delle notifiche, sia sulla gestione del profilo e della sicurezza. Gli utenti potranno definire con maggiore precisione quali comunicazioni ricevere, scegliendo le aree tematiche più rilevanti per la propria attività lavorativa.

