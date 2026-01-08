Quanto guadagna un profilo IT come varia la RAL da Milano a Napoli In Italia boom di stipendi e domanda di competenze

Il settore IT in Italia sta vivendo un momento di crescita, con aumenti salariali e una domanda di competenze in aumento. La retribuzione annua lorda (RAL) varia significativamente tra le grandi città come Milano e Napoli, riflettendo differenze di mercato e opportunità. In questo contesto, conoscere le dinamiche salariali può aiutare professionisti e aziende a orientarsi meglio nel panorama tecnologico nazionale.

Roma, 8 gennaio 2025 - Il mercato del lavoro tecnologico in Italia continua a correre. E lo fa con due segnali nitidi: più opportunità concentrate nei poli urbani e retribuzioni in crescita, spesso ben sopra le medie provinciali. A fotografare la tendenza è la sesta edizione di Tech Cities di Experis (ManpowerGroup), che misura dove nascono le offerte e quali competenze oggi valgono di più. Il primo dato è geografico: il 49% delle posizioni IT&Tech si concentra in sole dieci città. Milano resta il motore principale con il 17% delle offerte, seguita da Roma con il 10%. La novità è Napoli, che per la prima volta entra nella Top 3, appaiata a Bologna: entrambe al 5%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quanto guadagna un profilo IT, come varia la RAL da Milano a Napoli. In Italia boom di stipendi e domanda di competenze Leggi anche: Taglio Irpef, di quanto aumentano gli stipendi e chi ci guadagna: la simulazione Leggi anche: Stipendi più alti con la Manovra: tutti i benefici in busta paga dal 2026, chi guadagna e quanto La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Come arrotondare lo stipendio? 20 attività per avere una seconda entrata; Quanti punti guadagna Flavio Cobolli in United Cup? Il bottino per la vittoria contro Wawrinka e il nuovo ranking; Tassazione stipendio in Italia: come funziona? La guida completa per il 2025; Stipendio CCNL Commercio: quanto si guadagna per livello e come si calcola il netto. Quanto guadagna un profilo IT, come varia la RAL da Milano a Napoli. In Italia boom di stipendi e domanda di competenze - A fotografare la tendenza è sesta edizione di Tech Cities di Experis (ManpowerGroup). quotidiano.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.