Foiano della Chiana al centro dell’arte internazionale

Foiano della Chiana si distingue come protagonista dell’arte internazionale, accogliendo la visita della direttrice del Dipartimento di Scultura del J. Un evento che sottolinea il ruolo della città come centro di eccellenza artistica e culturale. La presenza di figure di rilievo internazionale rafforza il legame tra il territorio e il mondo dell’arte, promuovendo scambi e collaborazioni di alto livello.

Arezzo, 14 dicembre 2025 – . Visita della direttrice del Dipartimento di Scultura del J. Paul Getty Museum Anne-Lise Desmas. Una conferma il valore del percorso culturale della città e apre nuove prospettive di sviluppo Foiano della Chiana si conferma luogo di riferimento nel panorama culturale e artistico, capace di attrarre l’attenzione di istituzioni e studiosi di livello internazionale. Questa mattina il Comune ha accolto Anne-Lise Desmas, curatrice e direttrice del Dipartimento di Scultura e Arti Decorative del J. Paul Getty Museum di Los Angeles, accompagnata da Francesco Ortenzi, tra i massimi esperti delle opere dei Della Robbia e collaboratore di Fabrizio Moretti, figura di primo piano nel mondo dell’arte a livello globale. Lanazione.it

