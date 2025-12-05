Aorn San Pio 6-7-8 dicembre Giornate Neonatologiche

Tempo di lettura: 2 minuti L’AORN SAN PIO di Benevento guidata dal Direttore Generale Maria Morgante in prima linea per la cura e tutela della diade madre-bambino. Dal 6 all’ 8 Dicembre 2025 si terranno le “Giornate Neonatologiche”presso Palazzo Colarusso nell’Aula Magna ‘Nicola Iacocca’ in Piazza Risorgimento a San Marco dei Cavoti (BN) Il Congresso giunto alla ventesima edizione si propone di esplorare, in una prospettiva multidisciplinare ed integrata, il tema centrale della sicurezza delle cure e del benessere perinatale, dalla gravidanza al ritorno a casa, con un’attenzione particolare al neonato e alla sua famiglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aorn San Pio, 6-7-8 dicembre “Giornate Neonatologiche”

