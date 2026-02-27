Una serata speciale dedicata a Lucio Dalla si svolge alle Scuderie, con un tributo musicale incentrato sul suo stile. L’evento vede protagonista un artista che interpreta le sue canzoni con un tocco jazz, creando un’atmosfera intima e coinvolgente. Si tratta di un’occasione per riscoprire le melodie di Dalla attraverso una proposta musicale originale e sincera.

"Maggio canta Dalla in jazz" è il titolo della serata per ricordare Lucio Dalla, alla vigilia di quello che sarebbe il suo 83° compleanno. È quanto propone la Fondazione Terre Medicee martedì prossimo alle 21 (apertura del teatro alle 20) alle Scuderie Granducali. A rendere questo tributo sarà il cantautore Antonio Maggio che farà tappa a Seravezza con lo speciale “Aspettando il 4 marzo”, accompagnato sul palco da Daniele Di Bonaventura al bandoneon e da William Greco al pianoforte. Antonio Maggio, vincitore tra le altre cose del Festival di Sanremo 2013 sezione "Giovani"e ospite d’onore in quello del 2020, reinterpreta intimamente e in chiave jazz l’opera di Dalla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Antonio Maggio celebra Lucio Dalla. Serata-tributo alle Scuderie

