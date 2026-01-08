Il Partito Democratico si trova di fronte a un dibattito interno sulla definizione e l’interpretazione dell’antisemitismo. Secondo il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vi sono differenze di vedute all’interno del partito, con alcune posizioni che sembrano divergere tra loro. Questa discussione riflette le sfide della politica italiana nel affrontare temi sensibili e complessi legati alla discriminazione e all’intolleranza.

“Il Pd esita sull’antisemitismo”, ha detto questo pomeriggio al Foglio il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Ma è davvero così? Più che il fenomeno, a dividere il Pd è il vocabolario. Cosa significa antisemitismo? Com’è noto il senatore dem, Graziano Delrio, ha presentato una sua proposta di legge per contrastare il fenomeno che ieri è stata incardinata nella commissione Affari costituzionali del Senato. Questa proposta però non è piaciuta né alla segretaria Elly Schlein, né al capogruppo dem a Palazzo Madama Francesco Boccia, che l’ha bollata come “un’iniziativa personale”. Tant'è che nei prossimi giorni il gruppo dem al Senato si riunirà. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il vocabolario divide il Pd: per Schlein l'antisemitismo è diverso da quello di Delrio

