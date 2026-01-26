Il dibattito sull’antisemitismo e il ruolo del Pd evidenzia divisioni interne e criticità crescenti. Delrio sottolinea l’importanza di un confronto civile, evitando polemiche sterili, e invita a riflettere sulla necessità di unitarietà e responsabilità politica in un momento complesso per il partito. La questione, oltre a essere una tragedia, rappresenta una sfida per il Pd nel mantenere coesione e impegno contro ogni forma di odio.

Antisemitismo, non solo un fenomeno in crescita e una tragedia che si ripete ma un guaio per il Pd. Le divisioni tra massimalisti pro Pal e minoranza riformista non fanno che dilatarsi. Lo fa capire molto bene Graziano Delrio, esponente di spicco dei riformisti, messo in croce dalla dirigenza del Nazareno per la sua proposta di legge. “Le diversità di vedute nel Pd sono tutte legittime”, premette diplomaticamente entrando in Sala Giustiniani per il convegno “‘Antisemitismo. Una tragedia che non finisce. Quando la storia riaffiora e interroga il presente”, promosso da Maurizio Gasparri. Antisemitismo, Delrio non molla: nel Pd il dibattito è partito male. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Antisemitismo e Pd, Delrio non molla: “Il dibattito è partito male. Non polemizzo con Schlein, però…”

