Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo | Matteo Tersillo integrato nel roster della prima squadra

Lanazione.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 5 dicembre 2025 – Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo:  Matteo Tersillo integrato nel roster della prima squadra. Il Centro Tecnico BM Arezzo annuncia con soddisfazione l’ingaggio di Matteo Tersillo che va ad indossare la maglia nr. 4 della squadra di coach Alessio Fioravanti. Cresciuto cestisticamente nel vivaio della SBA, Matteo ha poi proseguito il suo percorso giovanile d’eccellenza a Bassano dove ha raggiunto tante finali nazionali ed esordito a livello senior in Serie C Gold. Nel 2021 varca l’oceano per un’esperienza al Midland College in Texas. Rientrato in Italia arrivano le stagioni con Giulianova, Nocera e Termoli con cui ha giocato nello scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

