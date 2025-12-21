Beffa finale per il Centro Tecnico BM Arezzo ad Empoli
Arezzo, 21 dicembre 2025 – . Un canestro di Sakellariou a 7 decimi dalla sirena condanna gli amaranto Computer Grosse USE Empoli-Centro Tecnico BM Arezzo 67-65 Parziali: 14-21, 33-36, 49-54 Computer Gross: Ciano 6, Baldacci ne, Sesoldi ne, Rosselli 3, Cipriani 8, Sakellariou 17, De Leone 12, Tosti 2, Giantini ne, Soviero 7, Paluzzi 12, Regini ne. All.Valentino Ass.Quartuccio e Cappa Centro Tecnico BM: Pelucchini 1, Tersillo 7, Toia 12, Pieri 17, Marcantoni ne, Corradossi 7, Lemmi 10, Francesconi ne, Cazzanti 3, Vagnuzzi 8. All. Fioravanti Ass. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Dopo la sosta il Centro Tecnico BM torna in campo ad Empoli
Leggi anche: Troppa Mens Sana per il Centro Tecnico BM: ad Arezzo finisce 75-93
Rammarico Palermo: ad Avellino ribalta il match ma poi c’è la beffa finale; Under 19, beffa per il Catanzaro: domina ma viene raggiunto nel finale; Paganica, beffa finale contro la capolista: Civitavecchia vince 33-29; Nocerina, dopo la beffa nel finale arriva l'esonero: il comunicato.
Thiago Motta, ultima beffa: il Bologna in Champions non vale neanche il 3° posto a Coverciano - brasiliano, esonerato ieri dalla Juventus, ha incassato la solidarietà di Gian Piero Gasperini. tuttomercatoweb.com
Inter, Lautaro al veleno contro i compagni. Marotta: «Ce l'ha con Calhanoglu». E Inzaghi elimina il City - La beffa finale arriva poi qualche ora dopo: nella notte italiana, l'Al Hilal del bistrattato ex Simone Inzaghi - ilmattino.it
CAGLIARI -PISA 2-2, IL TURCO KILICSOY FA GODERE SOLO A METÀ: BEFFA ATROCE NEL FINALE, PISACANE PERDE ANCORA PUNTI- I rossoblù concludono il primo tempo in svantaggio giocando male, poi ribaltano il match nella ripresa con due bellis - facebook.com facebook
Il gol di Carrillo nel finale permette all’ #Estudiantes di pareggiare i conti e poi ai rigori il #Pincha è perfetto e beffa così il #Racing È il terzo titolo per l’Estudiantes sotto la presidenza di #Veron #TorneoClausura #ComoTV x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.