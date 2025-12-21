Beffa finale per il Centro Tecnico BM Arezzo ad Empoli

Arezzo, 21 dicembre 2025 – . Un canestro di Sakellariou a 7 decimi dalla sirena condanna gli amaranto Computer Grosse USE Empoli-Centro Tecnico BM Arezzo 67-65 Parziali: 14-21, 33-36, 49-54 Computer Gross: Ciano 6, Baldacci ne, Sesoldi ne, Rosselli 3, Cipriani 8, Sakellariou 17, De Leone 12, Tosti 2, Giantini ne, Soviero 7, Paluzzi 12, Regini ne. All.Valentino Ass.Quartuccio e Cappa Centro Tecnico BM: Pelucchini 1, Tersillo 7, Toia 12, Pieri 17, Marcantoni ne, Corradossi 7, Lemmi 10, Francesconi ne, Cazzanti 3, Vagnuzzi 8. All. Fioravanti Ass. 🔗 Leggi su Lanazione.it

