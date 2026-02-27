Anticipo di primavera anche nel weekend si toccano anche i 17 gradi di massima

Il fine settimana porta un anticipo di primavera con temperature che sfiorano i 17 gradi. L’alta pressione di origine subtropicale si espande sul Mediterraneo, mantenendo stabile il tempo e impedendo l’arrivo di perturbazioni atlantiche sulla nostra regione. La situazione meteorologica rimane quindi favorevole, con giornate soleggiate e temperature in crescita.

L’espansione sul Mediterraneo dell’alta pressione di origine sub tropicale proteggerà ancora per alcuni giorni anche la nostra regione dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche. Sulle zone di pianura non mancherà però la formazione di nebbie e nuvole basse, specie nelle ore più fredde, mentre un tempo più soleggiato è atteso sui monti. Le temperature non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal livello di soleggiamento. Le previsioni meteo a cura di Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo. Tempo Previsto: al mattino bel tempo su Alpi e Prealpi con cieli sereni o poco nuvolosi; parzialmente nuvoloso con qualche nebbia sui settori di pianura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Meteo Lombardia, settimana pazzerella: pioggia e freddo ma anche un anticipo di primaveraMilano, 16 febbraio 2026 - Ancora maltempo ma anche una sorta di principio di primavera in questa terza settimana di febbraio in Lombardia.

Arrivano i 20 gradi. Ecco dove la primavera sarà in anticipoAnche se le condizioni atmosferiche rimarranno per lo più instabili con tutta una serie di fronti perturbati in ingresso da Ovest verso Est sul...

