Meteo Lombardia settimana pazzerella | pioggia e freddo ma anche un anticipo di primavera

Il maltempo ha colpito la Lombardia, portando pioggia e temperature in calo, ma ha anche portato qualche raggio di sole e qualche fiore timido. La causa principale è l’arrivo di una perturbazione atlantica che attraversa la regione, portando venti freddi e precipitazioni frequenti. In alcune zone, come Milano, si registrano piogge intense e temperature più basse rispetto alla media stagionale, mentre in altri territori qualche sprazzo di primavera inizia a farsi vedere.

Milano, 16 febbraio 2026 - Ancora maltempo ma anche una sorta di principio di primavera in questa terza settimana di febbraio in Lombardia. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, infatti, tra giovedì e venerdì avremo l'arrivo di una nuova perturbazione dall'Atlantico. Il maltempo dovrebbe interessare prima il Nord e poi il Centro-Sud con piogge e neve, generalmente comunque a quote medie o medio-basse in montagna. Settimana in Lombardia. Ecco le previsioni settimanali, giorno per giorno, secondo gli esperti di Arpa Lombardia. Lunedì 16 febbraio Il transito veloce di un fronte freddo sull'Europa centrale, con flusso occidentale in quota, aumenta l'instabilità sulla Lombardia: al mattino nuvolosità irregolare, poi ampie schiarite; precipitazioni deboli su rilievi di confine e fascia prealpina, nevose oltre 1000 metri, in esaurimento, salvo piovaschi sulla pianura meridionale, in serata; dal pomeriggio vento da ovest a carattere di Foehn sulla pianura, principalmente sul Cremonese e Lodigiano.