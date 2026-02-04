La primavera sembra arrivare in anticipo quest’anno. Nonostante il tempo rimanga molto instabile, con piogge e neve sulle montagne, le temperature salgono in modo deciso. Le massime raggiungeranno i 20 gradi, un vero salto rispetto alle solite temperature di febbraio. In alcune zone, si percepisce già il calore che di solito si aspetta più avanti nella stagione.

Anche se le condizioni atmosferiche rimarranno per lo più instabili con tutta una serie di fronti perturbati in ingresso da Ovest verso Est sul nostro Paese e responsabili di piogge, acquazzoni e nevicate sulle nostre montagne, le temperature (soprattutto le massime) subiranno un’impennata degna non del mese di febbraio ma di marzo. Oltre 20°C, ecco dove. La causa dell’aumento termico è dovuto all’arrivo di venti da Scirocco che soffieranno costanti per qualche giorno. Non più venti freddi da settentrione, dunque, ma da Sud-Est. Il risultato: temperature massime over 20°C al Sud dove si vivrà una fase di caldo anomalo in un “contesto termico che avrà ben poco di invernale”, spiegano gli esperti de Ilmeteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Arrivano i 20 gradi. Ecco dove la primavera sarà in anticipo

Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, gennaio 2026 potrebbe presentare un clima molto rigido in Italia, con temperature che potrebbero scendere fino a -20°C in alcune zone.

Nelle ultime ore, in Alto Adige, sono state registrate le temperature più basse dell'inverno.

