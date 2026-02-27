Anticipazioni Amici 25 puntata 1 marzo 2026 | performances da brivido e concorrenti che spiccano il volo al serale

Nella registrazione di questa settimana di Amici, andata in scena domenica 1 marzo, i concorrenti hanno offerto performance intense e coinvolgenti. Il pubblico ha visto alcuni allievi distinguersi con esibizioni che hanno catturato l’attenzione, mentre altri si sono preparati per il passaggio al serale. L’appuntamento con lo show prosegue con momenti di grande energia e talento.

Si è conclusa la registrazione della nuova puntata di Amici in onda domenica 1 marzo 2026 alle ore 14 su Canale 5. I concorrenti continuano a lottare per ottenere il passaggio al serale: finora, hanno conquistato la gloriosa maglia d'oro Emiliano, Alex, Michele, Angie, Gard e Nicola. Quest'ultimo ha impressionato con la sua esibizione di.