Salis su faccetta nera | gravità assoluta Ma le minacce di Genova Antifascista allora cosa sono?

A Genova, non si riscontrano tensioni diffuse o un clima di ostilità generale. Tuttavia, sui social, Genova Antifascista ha diffuso minacce pubbliche e ripetute di violenza in vista della festa del tesseramento di CasaPound, prevista per il 17 gennaio. Questa situazione evidenzia come, oltre alle opinioni, possano emergere forme di minaccia che richiedono attenzione e chiarezza.

Roma, 14 gen – A Genova non c’è alcun “ clima avvelenato ” né un generico rischio di tensioni. C’è una minaccia pubblica, esplicita e reiterata, diffusa sui social dalla rete di Genova Antifascista, che annuncia violenze in occasione della festa del tesseramento di CasaPound prevista per sabato 17 gennaio. Il messaggio è pubblico e inequivocabile: “Occhio che magari piove di nuovo qualcosa dall’alto o esplode qualcosa dal basso”. Non una metafora, ma un richiamo diretto a modalità operative già praticate. La violenza spudorata di Genova Antifascista. Ormai non si tratta più di parole isolate o di provocazioni estemporanee. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Salis su faccetta nera: “gravità assoluta”. Ma le minacce di Genova Antifascista allora cosa sono? Leggi anche: Faccetta nera come colonna sonora al luna park di Genova. Il giostraio: “È solo una canzone”. Salis: “Gesto di assoluta gravità” Leggi anche: 'Faccetta nera' risuona al Winter Park, Salis: "Gesto di una gravità assoluta" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Faccetta nera come colonna sonora al luna park di Genova. Il giostraio: “È solo una canzone”. Salis: “Gesto grave, valutiamo sanzioni” - Dopo il caso di Sanremo, la canzone fascista risuona anche nella città medaglia d'oro per la Resistenza. quotidiano.net

Faccetta nera anche al Luna Park di Genova, Salis: “Gesto di assoluta gravità” - Genova – Faccetta Nera come colonna sonora dell'autoscontro nel Luna Park di Genova: dopo la polemica suscitata a Sanremo (e in altre città italiane) la canzonetta fascista sbarca anche nella città ... ilsecoloxix.it

Polemica al Winter Park: la sindaca Salis condanna la diffusione di “Faccetta nera” - Il Comune valuta sanzioni, mentre proseguono gli approfondimenti sul video diventato virale. lavocedigenova.it

"COME CANTAVA GIORGIO GABER...". Genova, faccetta nera che suona a tutto volume alla giostra degli autoscontri... Silvia Salis: “A Genova non c’è e non ci sarà mai spazio per nostalgie fasciste... Genova, purtroppo, non è l’unica città in cui durante queste facebook

Risuona Faccetta nera al luna park di Genova, Salis e Anpi: “Basta nostalgie fasciste” x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.