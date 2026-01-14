Salis su faccetta nera | gravità assoluta Ma le minacce di Genova Antifascista allora cosa sono?

Da ilprimatonazionale.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova, non si riscontrano tensioni diffuse o un clima di ostilità generale. Tuttavia, sui social, Genova Antifascista ha diffuso minacce pubbliche e ripetute di violenza in vista della festa del tesseramento di CasaPound, prevista per il 17 gennaio. Questa situazione evidenzia come, oltre alle opinioni, possano emergere forme di minaccia che richiedono attenzione e chiarezza.

Roma, 14 gen – A Genova non c’è alcun “ clima avvelenato ” né un generico rischio di tensioni. C’è una minaccia pubblica, esplicita e reiterata, diffusa sui social dalla rete di Genova Antifascista, che annuncia violenze in occasione della festa del tesseramento di CasaPound prevista per sabato 17 gennaio. Il messaggio è pubblico e inequivocabile: “Occhio che magari piove di nuovo qualcosa dall’alto o esplode qualcosa dal basso”. Non una metafora, ma un richiamo diretto a modalità operative già praticate. La violenza spudorata di Genova Antifascista. Ormai non si tratta più di parole isolate o di provocazioni estemporanee. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

salis su faccetta nera gravit224 assoluta ma le minacce di genova antifascista allora cosa sono

© Ilprimatonazionale.it - Salis su faccetta nera: “gravità assoluta”. Ma le minacce di Genova Antifascista allora cosa sono?

Leggi anche: Faccetta nera come colonna sonora al luna park di Genova. Il giostraio: “È solo una canzone”. Salis: “Gesto di assoluta gravità”

Leggi anche: 'Faccetta nera' risuona al Winter Park, Salis: "Gesto di una gravità assoluta"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

salis faccetta nera gravit224Faccetta nera come colonna sonora al luna park di Genova. Il giostraio: “È solo una canzone”. Salis: “Gesto grave, valutiamo sanzioni” - Dopo il caso di Sanremo, la canzone fascista risuona anche nella città medaglia d'oro per la Resistenza. quotidiano.net

salis faccetta nera gravit224Faccetta nera anche al Luna Park di Genova, Salis: “Gesto di assoluta gravità” - Genova – Faccetta Nera come colonna sonora dell'autoscontro nel Luna Park di Genova: dopo la polemica suscitata a Sanremo (e in altre città italiane) la canzonetta fascista sbarca anche nella città ... ilsecoloxix.it

salis faccetta nera gravit224Polemica al Winter Park: la sindaca Salis condanna la diffusione di “Faccetta nera” - Il Comune valuta sanzioni, mentre proseguono gli approfondimenti sul video diventato virale. lavocedigenova.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.