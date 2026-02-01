Abbiamo visto Melania in anteprima assoluta | perché è molto più di un documentario
Questa sera a Roma è stato proiettato in anteprima assoluta “Melania”, un documentario che va oltre il semplice racconto biografico. La serata si è svolta in un locale esclusivo, con un pubblico scelto e invitato di rado. Tra politica, cultura pop e cinema, l’atmosfera è stata carica di tensione e curiosità. La proiezione ha attirato molti occhi, desiderosi di scoprire cosa si nasconde dietro la figura della First Lady.
Una serata selezionatissima, una guest list “ invitation only ” e un’atmosfera sospesa tra politica, cultura pop e cinema. La premiere del documentario “Melania” al John F. Kennedy Center for the Performing Arts si è trasformata in un vero e proprio evento storico, segnando uno dei momenti mediatici più discussi dell’inizio anno. In sala, accanto a Donald Trump e alla First Lady Melania Trump, una platea che riuniva esponenti dell’amministrazione, figure istituzionali e personalità della cultura pop. Nella guest list a cui ho avuto l’onore di partecipare con mio marito George Papadopoulos erano inclusi a Robert F Kennedy, Marco Rubio, Kash Patel, Pam Bondi, Karoline Levitt e tutti i membri dell’amministrazione oltre volti dello spettacolo come Nicki Minaj, in un mix che ha reso l’evento un crocevia tra potere e immaginario collettivo. 🔗 Leggi su It.insideover.com
