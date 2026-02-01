Questa sera a Roma è stato proiettato in anteprima assoluta “Melania”, un documentario che va oltre il semplice racconto biografico. La serata si è svolta in un locale esclusivo, con un pubblico scelto e invitato di rado. Tra politica, cultura pop e cinema, l’atmosfera è stata carica di tensione e curiosità. La proiezione ha attirato molti occhi, desiderosi di scoprire cosa si nasconde dietro la figura della First Lady.

Una serata selezionatissima, una guest list “ invitation only ” e un’atmosfera sospesa tra politica, cultura pop e cinema. La premiere del documentario “Melania” al John F. Kennedy Center for the Performing Arts si è trasformata in un vero e proprio evento storico, segnando uno dei momenti mediatici più discussi dell’inizio anno. In sala, accanto a Donald Trump e alla First Lady Melania Trump, una platea che riuniva esponenti dell’amministrazione, figure istituzionali e personalità della cultura pop. Nella guest list a cui ho avuto l’onore di partecipare con mio marito George Papadopoulos erano inclusi a Robert F Kennedy, Marco Rubio, Kash Patel, Pam Bondi, Karoline Levitt e tutti i membri dell’amministrazione oltre volti dello spettacolo come Nicki Minaj, in un mix che ha reso l’evento un crocevia tra potere e immaginario collettivo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Abbiamo visto “Melania” in anteprima assoluta: perché è molto più di un documentario

Approfondimenti su Melania Trump

Recentemente si è molto discusso della cifra di 35 milioni di dollari spesa da AmazonMGM per il marketing del documentario su Melania Trump, in uscita il 30 gennaio.

Il documentario su Melania Trump, finanziato con 75 milioni di dollari da Amazon, ha suscitato attenzione nel panorama politico e mediatico.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Melania Rea: una moglie di troppo.

Ultime notizie su Melania Trump

Argomenti discussi: Abbiamo visto Melania in anteprima assoluta: perché è molto più di un documentario; Melania: un documentario controverso; Melania Trump e quelle mail a Ghislaine Maxwell: è la prova avevano un rapporto stretto; Melania, dietro le quinte della vita da first lady: ecco cosa dobbiamo aspettarci. Nelle sale Usa è già un flop.

«Melania Trump e quelle mail a Ghislaine Maxwell: è la prova avevano un rapporto stretto»Intervista al giornalista Michael Wolff, che ha fatto causa a Melania Trump dicendo che gli avvocati della first lady lo avevano minacciato per farlo tacere sui presunti legami tra lei e Jeffrey Epste ... corriere.it

Melania Trump e il vestito che vorremmo e potremmo mettere tuttePer la première del suo documentario a Washington D.C., Melania punta su un completo blazer e gonna capace di conquistare chiunque. elle.com

L’anime dei Pokémon lo abbiamo visto tutti, anche perché è uno dei più longevi di sempre. Negli ultimi anni però c’è stata una vera rivoluzione. Ash Ketchum è andato in meritata pensione dopo aver finalmente realizzato il suo sogno e la serie ha cambiat - facebook.com facebook

Cara @Anpinazionale per ora vi abbiamo visto difendere Putin e andare a braccetto con i sostenitori di Hamas. Direi che avete difeso la democrazia come Landini ha difeso gli operai di Stellantis. x.com