Antartide il ghiacciaio si ritira a velocità record

In appena due mesi ha perso quasi metà della sua massa. Il ghiacciaio Hektoria, situato nella penisola orientale dell’Antartide, è protagonista di uno dei ritiri più rapidi mai osservati in epoca moderna. Un evento improvviso che ha sorpreso la comunità scientifica e che potrebbe avere implicazioni importanti per l’innalzamento del livello del mare. La ricerca, condotta dall’Università del Colorado Boulder e pubblicata su Nature Geoscience, ha ricostruito quanto accaduto nel 2023. In soli 60 giorni il ghiacciaio ha perso circa otto chilometri di estensione. Un collasso rapidissimo, spiegato da una caratteristica geologica nascosta sotto il ghiaccio: una vasta superficie rocciosa piatta. 🔗 Leggi su Billipop.com

