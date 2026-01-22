Antartide | perforazione record nel Mare di Ross per svelare il futuro del clima – L’animazione

Una spedizione scientifica internazionale ha recentemente portato a termine una perforazione record nel Mare di Ross, presso il sito Crary Ice Rise, a circa 700 chilometri dalla Scott Base neozelandese. Questa operazione, volta a studiare gli strati di ghiaccio, contribuirà a migliorare la comprensione delle dinamiche climatiche passate e future. I risultati del progetto forniranno dati preziosi per le previsioni sul cambiamento climatico globale.

(Adnkronos) – Una spedizione scientifica internazionale ha recentemente completato una complessa operazione di perforazione presso il sito Crary Ice Rise, un campo remoto situato a 700 chilometri dalla base neozelandese Scott Base, nel Mare di Ross. L'impresa, condotta in condizioni ambientali estreme, ha permesso di superare gli obiettivi iniziali raggiungendo i 228 metri di profondità, penetrando sedimenti geologici risalenti a milioni di anni fa. L'operazione rientra nel quadro del progetto SWAIS2C (Sensitivity of the West Antarctic Ice Sheet to 2°C), una collaborazione che vede coinvolti ricercatori, ingegneri e perforatori provenienti da dieci nazioni, tra cui l'Italia, gli Stati Uniti, la Nuova Zelanda e il Regno Unito.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

