Come si celebra il funerale per un ghiacciaio

Il fragile destino dei ghiacciai diventa simbolo di una crisi globale ignorata. Attraverso parole e immagini, si rende omaggio a un patrimonio naturale in declino, invitando alla riflessione e all’azione. Un tributo che ci ricorda quanto sia urgente proteggere ciò che rimane, prima che sia troppo tardi.

