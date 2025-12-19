Come si celebra il funerale per un ghiacciaio
Il fragile destino dei ghiacciai diventa simbolo di una crisi globale ignorata. Attraverso parole e immagini, si rende omaggio a un patrimonio naturale in declino, invitando alla riflessione e all’azione. Un tributo che ci ricorda quanto sia urgente proteggere ciò che rimane, prima che sia troppo tardi.
«Sappiamo cosa sta succedendo e cosa dobbiamo fare. Solo voi sapete se lo abbiamo fatto». Lo ha inciso lo scrittore islandese Andri Snaer Magnason rivolgendosi ai posteri su una lapide . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
