Annunciato il giorno di pagamento delle pensioni di febbraio

Da lunedì 2 febbraio, i pensionati di Pescara riceveranno i soldi. L’Inps ha annunciato il calendario del pagamento delle pensioni di febbraio, che partirà proprio quel giorno. La notizia interessa migliaia di anziani che aspettano di ricevere la loro mensilità.

Il pagamento delle pensioni di febbraio inizierà a partire da lunedì 2 febbraio in provincia di Pescara.È possibile ritirare la pensione negli 80 uffici postali e nei 69 Atm Postamat del territorio. Sempre a partire da lunedì 2 le pensioni di febbraio saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l'accredito. I possessori di carta di debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 69 Atm Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.

Da lunedì 2 febbraio, Poste Italiane inizierà a pagare le pensioni mensili in tutti gli uffici della provincia di Roma.

Da lunedì 2 febbraio, le pensioni di febbraio saranno disponibili negli uffici postali di Perugia e Terni.

