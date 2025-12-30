Deciso il giorno di pagamento delle pensioni di gennaio

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pensioni di gennaio in provincia di Pescara saranno disponibili a partire da sabato 3 gennaio. La data di pagamento è stata ufficialmente decisa, permettendo ai beneficiari di pianificare le proprie esigenze finanziarie. La somministrazione avverrà secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall’ente previdenziale, assicurando un accesso puntuale alle somme spettanti.

In provincia di Pescara le pensioni del mese di gennaio saranno pagate a partire da sabato 3 gennaio.Sarà possibile, come ricordano da Poste Italiane, ritirare la pensione negli 80 uffici postali e nei 69 Atm Postamat del territorio.In tutti gli 80 uffici postali della provincia di Pescara le. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

