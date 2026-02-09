Morto Zichichi fisico e grande divulgatore della scienza in tv | aveva 96 anni | L' ultima intervista | ' La teoria di Darwin non è scienza'

Antonino Zichichi, noto fisico e volto noto della divulgazione scientifica, si è spento ieri all’età di 96 anni. La sua lunga carriera si è concentrata sulla fisica subnucleare, ma è diventato anche un punto di riferimento per chi seguiva i programmi in tv dedicati alla scienza. In una delle sue ultime interviste aveva commentato la teoria di Darwin, definendola non una scienza, suscitando ancora dibattiti tra gli esperti. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della divulgazione scientifica italiana.

Antonino Zichichi, fisico e grande divulgatore scientifico, è morto oggi all'età di 96 anni. Nato a Trapani il 15 ottobre del 1929, esperto di fisica subnucleare e professore emerito di Fisica Superiore all’Università di Bologna, Zichichi aveva passato la sua vita dedicandosi, oltre che allo studio, alla diffusione di idee, spiegazioni, teorie: lo scorso anno era sbarcato su Instagram. «Auguro a tutti voi seguaci del sapere scientifico e della spiritualità — aveva scritto ai suoi follower — un periodo di riflessione e gratitudine. E che ci ispiri a esplorare la meraviglia dell’universo con mente aperta e cuore grato». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Addio ad Antonino Zichichi, lo scienziato che riconosceva Dio nell'armonia dell'universo; Mondo della scienza in lutto: morto il fisico Antonino Zichichi

