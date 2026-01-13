Animali impossibili chiusi in bottiglia | la scienza risolve il mistero delle campane di padre Fourcault

Uno studio pubblicato su Museologia Scientifica analizza il metodo di padre Fourcault nel collocare animali in campane di vetro sigillate, nonostante i fori sembrino troppo piccoli. La ricerca chiarisce il processo e le tecniche adottate, offrendo una nuova comprensione di questo particolare metodo conservativo e delle sue implicazioni scientifiche e museologiche.

Uno studio pubblicato su Museologia Scientifica (ANMS) spiega come padre Fourcault inserì gli animali in campane di vetro con un foro apparentemente troppo piccolo. Le analisi rivelano che l'apertura visibile non era reale, ma ridotta da un colletto di vetro sovrapposto a un foro più ampio.

