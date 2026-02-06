Domenica il Trodica affronta una partita importante contro il K Sport, seconda in classifica. L’allenatore Roberto Buratti dice che non sarà decisiva, ma la sfida conta molto per la corsa promozione. La squadra di casa, terza in campionato, cerca punti per avvicinarsi alla vetta e mantenere la posizione in zona playoff. La partita si preannuncia intensa, con le due formazioni che daranno battaglia per conquistare i tre punti.

"Sarà una partita fondamentale contro il K Sport, ma non decisiva". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, parla della sfida interna di domenica quando la sua squadra, terza forza del campionato, riceverà la visita della seconda in classifica che vanta un vantaggio di 3 punti. "Ci attende una delle formazioni più attrezzate come noi e la Fermana. Si tratta di uno scontro diretto fondamentale per le prossime fasi della stagione". Il tecnico sottolinea il valore della formazione pesarese. "Si tratta di una realtà formata da 24 giocatori di categoria superiore, noi siamo una squadra forte e con una rosa lunga e il K Sport è come noi se non di più". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sfida d’alta classifica. "Trodica, gara fondamentale con il K Sport»

