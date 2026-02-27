Angelo Santarella è il nuovo presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte

Il nuovo presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è Angelo Santarella, eletto dal Consiglio camerale di trentatré membri insediatosi oggi, venerdì 27 febbraio. La nomina riguarda il mandato che si estende dal 2026 al 2031. Santarella assume la guida dell’ente per i prossimi cinque anni, dopo essere stato scelto dall’organo rappresentativo dell’istituzione.

A eleggere il presidente è stato il nuovo Consiglio camerale, formato da 33 componenti, che si è insediato venerdì 27 febbraio "Accolgo questo incarico con emozione e un profondo senso di responsabilità, ma soprattutto con il pragmatismo che questo ruolo richiede. L'impegno mio e del consiglio sarà rivolto interamente a sostenere le imprese nelle sfide cruciali di oggi: la doppia transizione, digitale ed ecologica, e l'impatto del calo demografico. Il nostro territorio esprime una forza economica straordinaria, che abbiamo il dovere di tutelare - ha aggiunto Santarella -. Lo faremo rafforzando le pratiche virtuose avviate in questi anni e garantendo una presenza reale, fisica, in ogni territorio.

