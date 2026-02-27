Ancora disagi al traffico per cambio con semafori di nuova generazione

Tra il 3 e il 6 marzo si sono registrati problemi nel traffico causati dai lavori di sostituzione dei semafori in vari incroci importanti. La modifica dei sistemi semaforici di nuova generazione ha provocato rallentamenti e congestioni nelle strade più trafficate della città. Gli interventi hanno interessato più punti della rete viaria, creando disagi ai pendolari e agli automobilisti in transito.

Disagi al traffico, tra il 3 e il 6 marzo, per i lavori di sostituzione dei semafori in diversi incroci rilevanti. A darne notizia è il Comune: se ne occupa la ditta privata Edison next, che ha già cominciato le operazioni nei mesi scorsi. In totale gli apparecchi interessati sono 69.Nuovi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

"I semafori fra via dell'Orsa Minore e via Santa Maria di Gesù sono perennemente lampeggianti, disagi per il traffico"Da un mese circa i semafori all'incrocio tra via dell'Orsa Minore e via Santa Maria di Gesù sono perennemente lampeggianti senza che nessuno...

Un pino rischia di cadere sulla strada Sassari-Ittiri, disagi al trafficoPino Instabile sulla Sassari-Ittiri: Intervento dei Vigili del Fuoco Evita Disagi al Traffico Un intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha...

Ancora disagi al traffico per cambio con semafori di nuova generazioneDa sostituire in totale 69 apparecchi: gli interventi a inizio marzo comprometteranno lo scorrimento regolare in alcune delle arterie più importanti della città. Li richiede la normativa. A dare suppo ... triesteprima.it

Salerno, ancora disagi a Via Calenda: cantieri, parcheggi cancellati e viabilità fragileStampa La voragine è stata chiusa e da ieri via Salvatore Calenda è tornata percorribile nel tratto interessato dal cedimento. Ma la riapertura al traffico non basta a restituire piena normalità a un ... salernonotizie.it

Nessun ferito ma ulteriori disagi al traffico pendolare per un sinistro avvenuto questo venerdì mattina sulla A2 all'altezza di Mendrisio. - facebook.com facebook