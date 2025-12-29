I semafori fra via dell' Orsa Minore e via Santa Maria di Gesù sono perennemente lampeggianti disagi per il traffico
Da circa un mese, i semafori all’incrocio tra via dell’Orsa Minore e via Santa Maria di Gesù sono rimasti costantemente lampeggianti, creando disagi nel traffico locale. La situazione rimane irrisolta, senza interventi da parte delle autorità competenti, e prosegue a influire sulla circolazione veicolare e pedonale in zona.
Da un mese circa i semafori all'incrocio tra via dell'Orsa Minore e via Santa Maria di Gesù sono perennemente lampeggianti senza che nessuno intervenga. Inutile dire le ripercussioni sul traffico specialmente la mattina in quello che è uno degli incroci nevralgici della zona. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
