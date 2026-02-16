Un pino rischia di cadere sulla strada Sassari-Ittiri disagi al traffico

Un pino molto instabile sulla strada Sassari-Ittiri ha rischiato di cadere, creando problemi alla circolazione. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza l’area e prevenire eventuali incidenti. Il tronco dell’albero minacciava di bloccare completamente la carreggiata, costringendo le autorità a intervenire immediatamente.

Pino Instabile sulla Sassari-Ittiri: Intervento dei Vigili del Fuoco Evita Disagi al Traffico. Un intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha scongiurato un potenziale pericolo sulla strada provinciale Sassari-Ittiri, dove un pino era sul punto di crollare sulla carreggiata. L’evento, verificatosi oggi, 16 febbraio 2026, intorno alle ore 12:30, ha richiesto l’impiego di un’autoscala e il coordinamento di diverse squadre per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni. La situazione è emersa a seguito delle forti raffiche di vento che hanno interessato la Sardegna nei giorni precedenti, mettendo a rischio la viabilità in un tratto importante della provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu

