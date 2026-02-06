Terremoto Epstein | a Oslo indagato l’ex presidente del nobel Jagland a Londra Starmer sull’orlo del baratro

In Norvegia l’ex presidente del Nobel Jagland è sotto indagine per il caso Epstein. La pubblicazione di oltre 3 milioni di documenti ha scosso il panorama politico internazionale. I file hanno portato alla luce nuovi dettagli e alimentano sospetti su molte figure di spicco. Nel frattempo, a Londra, Starmer rischia di perdere terreno nel suo percorso politico, mentre si avvicina il voto cruciale. La situazione resta tesa e tutti aspettano sviluppi.

La pubblicazione degli Esptein Files – o meglio, dell'ultima mole di 3 milioni di documenti – rappresenta un vero terremoto politico internazionale. Due i Paesi, in particolare, che stanno affrontando conseguenze significative da questo punto di vista: la Norvegia, con lo scandalo che ha colpito dapprima l'ambasciatrice Mona Juul e il marito, Terje Rød-Larsen, i quali hanno avuto ripetuti contatti con il finanziere-pedofilo morto in carcere per un apparente suicidio presso il Metropolitan Correctional Center di New York il 10 agosto 2019, e il Regno Unito, con le polemiche che ci concentrano sull'ex ministro laburista Lord Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Usa accusato di aver agito come «spia» per conto dello stesso finanziere e licenziato da Starmer per i suoi legami con il magnate, dimessosi recentemente anche dalla Camera dei Lord.

