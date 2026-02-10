Domenica Mona Juul si dimette dall’incarico di ambasciatrice norvegese in Iraq e Giordania. La decisione arriva dopo aver scoperto le sue connessioni con Jeffrey Epstein. Juul ha comunicato la sua decisione poche ore fa, senza entrare nei dettagli, lasciando il governo e gli uffici diplomatici sorpresi.

L’ambasciatrice norvegese in Iraq e Giordania, Domenica Mona Juul, ha annunciato poche ore fa le proprie dimissioni. Negli ultimi giorni, erano emerse le sue connessioni con Jeffrey Epstein. Tra i documenti relativi al suo processo, che il governo degli Stati Uniti ha pubblicato di recente, c’è traccia di una donazione firmata dal finanziere statunitense, che avrebbe versato cinque milioni di dollari (poco più di quattro milioni di euro) a ciascuno dei due figli della donna e del marito Terje Rød-Larsen. Lunedì l’Økokrim, un’agenzia speciale della procura norvegese che si occupa di reati finanziari, ha aperto un’indagine nei suoi confronti per corruzione aggravata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Domenica Mona Juul, ambasciatrice norvegese in Iraq e Giordania, si è dimessa per le sue connessioni con Jeffrey Epstein

La diplomatica norvegese Mona Juul si dimette dopo i sospetti di aver avuto contatti con Jeffrey Epstein.

Lo scandalo Epstein coinvolge anche la Norvegia e mette sotto pressione l'ambasciatrice Mona Juul.

