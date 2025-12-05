GROSSETO "La fatica ci fa compagnia, il coraggio ci insegna la via". Sono solo alcuni dei versi dell’Inno a Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco che invoca la protezione e la forza per affrontare i pericoli del loro lavoro. Santa Barbara è simbolo di coraggio e dedizione. La celebrazione di ieri, con la messa in duomo officiata dal vescovo Bernardino Giordano, rimarca il momento di riflessione e celebrazione per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che unisce fede, tradizione e identità collettiva. "Quest’anno la ricorrenza ha una connotazione fortemente religiosa - ricorda il comandante provinciale Roberto Bonfiglio - a seguito dell’emanazione del decreto del Ministro dell’Interno del 27 febbraio 2025, è stata introdotta la festa commemorativa dell’istituzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, avvenuta appunto il 27 febbraio del 1939. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un anno di vigili del fuoco: "Grande il loro impegno". L'orgoglio del comandante