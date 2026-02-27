Anche Del Piero e Mahmood non resistono alla hit di Sal Da Vinci | il video virale sui social

Del Piero e Mahmood sono tra le persone che hanno condiviso sui social un video in cui si mostrano mentre ballano e cantano il brano “Per sempre sì” di Sal Da Vinci. La canzone, vincitrice del Festival di Sanremo, sta diventando rapidamente virale, con molti utenti che condividono clip e reazioni legate al successo del singolo. Il video si diffonde in modo rapido tra gli appassionati di musica e non solo.