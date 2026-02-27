Anche Del Piero e Mahmood non resistono alla hit di Sal Da Vinci | il video virale sui social
Del Piero e Mahmood sono tra le persone che hanno condiviso sui social un video in cui si mostrano mentre ballano e cantano il brano “Per sempre sì” di Sal Da Vinci. La canzone, vincitrice del Festival di Sanremo, sta diventando rapidamente virale, con molti utenti che condividono clip e reazioni legate al successo del singolo. Il video si diffonde in modo rapido tra gli appassionati di musica e non solo.
“Per sempre sì” sta ormai contagiando tutti. Il ritornello e la coreografia della hit sanremese di Sal Da Vinci spopola ormai in Italia. Anche Alessandro Del Piero e Mahmood non sono riusciti a resistere e in un video pubblicato su TikTok dall'ex campione del Mondo i due si cimentano anche loro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Il brano “Per sempre sì” di Sal Da Vinci in gara al festival di SanRemo 2026 ha stregato anche Del Piero e Mahmood #CalcioInPillole #DelPiero #Mahmood #SalDaVinci #SanRemo - facebook.com facebook
Alessandro Del Piero e Mahmood imitano insieme la coreografia di 'Per sempre sì', la canzone di Sal Da Vinci in gara a Sanremo 2026. #Sanremo2026 #saldavinci #persempresi x.com