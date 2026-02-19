Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato ieri che le elezioni comunali in Puglia si terranno il 24 e 25 maggio. La decisione coinvolge 54 Comuni, tra cui alcuni grandi centri come Bari e Lecce. La comunicazione ufficiale è arrivata durante il Consiglio dei ministri, confermando le date per le votazioni che si svolgeranno in due giornate. In caso di necessità, i ballottaggi si svolgeranno due settimane dopo. La data delle elezioni interessa direttamente decine di amministrazioni locali in regione.

Le elezioni comunali si svolgeranno il 24 e il 25 maggio (eventuali ballottaggi due settimane dopo). La comunicazione sulla data delle elezioni amministrative è stata data ieri dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nella riunione del Consiglio dei ministri. Si voterà, fra gli altri, in 54 Comuni della Puglia. Peraltro si tratta di dati provvisori perché la data finale per andare al voto la prossima primavera è quella del 26 febbraio per eventuali scioglimenti di amministrazioni comunali. In due Comuni pugliesi, Laterza e Latiano, cambierà il sistema elettorale perché il calo di popolazione li porta ad essere sotto i quindicimila abitanti. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Elezioni amministrative, 24-25 maggio: anche in 54 Comuni della Puglia ELENCO Ieri la comunicazione del ministro dell'Interno

Elezioni amministrative, fissata la data del voto per 626 Comuni: da Venezia a Reggio Calabria, ai seggi il 24 e il 25 maggioIl Consiglio dei ministri ha stabilito che le elezioni amministrative si terranno il 24 e 25 maggio, coinvolgendo 626 Comuni da Venezia a Reggio Calabria.

Cdm, elezioni il 24 e 25 maggio in 626 Comuni, 15 capoluoghi al votoIl ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha annunciato che le elezioni si terranno il 24 e 25 maggio in 626 Comuni italiani, inclusi 15 capoluoghi di provincia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.