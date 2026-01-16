Vela a Cagliari la prima regata preliminare di America’s cup

A Cagliari si terrà la prima regata preliminare della 38ª America's Cup, segnando l'inizio ufficiale della competizione. La città sarda ospiterà questa tappa importante, confermando il suo ruolo nel calendario internazionale della vela. La regata rappresenta un momento di rilevo per il mondo nautico e per il territorio locale, sottolineando l'importanza di questo evento sportivo nel contesto globale.

Roma, 16 gen. (askanews) – Ora è ufficiale: sarà Cagliari ad aprire il cammino della 38esima America’s Cup. Dal 21 al 24 maggio 2026 il capoluogo sardo e il suo Golfo degli Angeli ospiteranno la prima regata preliminare dell’edizione che culminerà con la Louis Vuitton Cup e con l’assegnazione del trofeo a Napoli nell’estate 2027. Un avvio simbolico e sostanziale, perché proprio in Sardegna Luna Rossa farà il suo esordio ufficiale nella nuova avventura della competizione sportiva più antica del mondo. In acqua ci saranno cinque team, ciascuno con due imbarcazioni AC40 monotipo foiling: una affidata agli equipaggi principali e l’altra riservata a team composti da donne e giovani velisti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Federico II entra in regata: accordo con l’America’s Cup. Studenti coinvolti nei progetti dell’evento

