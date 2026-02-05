Ambulatori di prossimità | servizio sanitario per le fasce più povere

Nella sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi è partita ufficialmente la fase operativa del Programma nazionale equità nella salute. Giovedì 5 febbraio, nella sala Francigena, sono stati avviati i primi passi concreti per realizzare ambulatori di prossimità rivolti alle persone più povere. Un passo importante per offrire assistenza sanitaria più vicina e accessibile a chi ne ha più bisogno.

**Ambulatori di prossimità per contrastare la povertà sanitaria: il via della fase operativa del Programma nazionale equità nella salute in provincia di Brindisi** Giovedì 5 febbraio 2026, nella sala Francigena della sede dell'Azienda Sanitaria Locale (Asl) di Brindisi, in via Napoli, è iniziata una nuova fase del Programma nazionale equità nella salute (Pnes) 2021-2027. L'iniziativa, lanciata per combattere la povertà sanitaria e garantire accesso equo alle cure per le fasce più vulnerabili, trova ora un primo esempio operativo in Puglia, in particolare nella provincia di Brindisi. La fase operativa è stata introdotta con l'avvio delle attività nei quattro distretti sociosanitari della città, con l'obiettivo di avvicinare il sistema sanitario alle persone in condizioni di deprivazione economica.

