A febbraio il focus del tennis si è concentrato sui Giochi Olimpici di Milano Cortina, lasciando spazio a notizie sportive diverse. Ora si avvicina marzo, un mese che per il tennis sarà particolarmente rilevante. Sinner, reduce dalla sconfitta contro Djokovic, ha attraversato un normale periodo di calo, secondo le analisi di esperti. La stagione si prepara a riprendere in modo più intenso.

Si va a concludere il mese di febbraio che ha visto il tennis lasciare spazio agli onori della cronaca ai Giochi Olimpici di Milano Cortina mentre a breve prenderà il via quello di marzo, un mese decisamente più importante. Siamo pronti per vivere due tornei di enorme importanza come Indian Wells e Miami, due Masters 1000 dal valore indicibile, inseriti nel classico Sunshine Double. Di questo e molto altro si è parlato nell’ultima puntata di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, ha iniziato il suo racconto dal momento dei tennisti di casa nostra: “Risultati un po’ sottotono per gli italiani in questo periodo del calendario ma penso che siano momenti che ci possono stare in un lungo percorso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “La sconfitta con Djokovic ha lasciato a Sinner dei contraccolpi. Penso ad un normale periodo di calo”

Leggi anche: Ambesi: “Sinner non ha lasciato lo sci per il fisico. Medvedev ha capito che i primi 2 fanno un altro sport”

Leggi anche: Sinner, perché ha perso contro Djokovic? Le palle break, il calo fisico e il record di Nole: la sconfitta di Jannik agli Australian Open

Djokovic dopo la sconfitta elogia Sinner e fa ridere tutti: “Mi ha distrutto perché lui ha...”

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Ambesi: La sconfitta con Djokovic ha lasciato a Sinner dei contraccolpi. Penso ad un normale periodo di caloSi va a concludere il mese di febbraio che ha visto il tennis lasciare spazio agli onori della cronaca ai Giochi Olimpici di Milano Cortina mentre a breve ... oasport.it

Ambesi: Musetti inferiore a Djokovic, Sinner al 70-80%Ambesi ha spiegato di aver considerato Djokovic un potenziale pericolo, ma osservando l’incontro ha notato che il serbo ha cercato fin dall’inizio di accorciare gli scambi, probabilmente consapevole ... it.blastingnews.com