Sinner perché ha perso contro Djokovic? Le palle break il calo fisico e il record di Nole | la sconfitta di Jannik agli Australian Open

Jannik Sinner ha perso contro Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open. La partita si è decisa nelle fasi decisive, quando Sinner ha commesso errori sotto pressione e ha lasciato spazio al rivale. Durante il match, il giovane italiano ha anche accusato un calo fisico, che ha influito sul suo gioco. Djokovic ha approfittato delle palle break e ha mantenuto il suo record di vittorie in Australia, eliminando così il talento italiano dal torneo.

Così fa male. Jannik Sinner esce in semifinale degli Australian Open e abbandona il sogno delle tre vittorie consecutive. Da una parte c'era un alieno, dall'altra un essere umano e oggi Jannik è stato umano. L'azzurro ha ceduto al quinto set (3-6 6-3 4-6 6-4 6-4), dopo oltre quattro ore di gioco, al termine di una partita giocata al di sotto delle sue possibilità. Esulta Djokovic, 38 anni, che torna in finale. Il serbo, a caccia del 25esimo Slam (l'11esimo a Melbourne), contenderà il titolo ad Alcaraz che il trofeo non ha mai vinto. Per Sinner rimane il rimpianto di aver sbagliato nei momenti peggiori, senza mai aver dato la sensazione di essere ingiocabile.

