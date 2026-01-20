Seconda giornata degli Australian Open 2026, con il primo turno ancora in corso. Tra le sfide in programma, attenzione alle parole di Ambesi, che ha commentato la scelta di Sinner di dedicarsi allo sci, sottolineando che non è stato il fisico a spingerlo lontano dal tennis. Medvedev, invece, ha osservato che i primi due si dedicano a un’altra disciplina. Restate aggiornati per ulteriori risultati e analisi sulle partite in corso.

Seconda giornata di match agli Australian Open 2026. In scena ovviamente ancora il primo turno che andrà a completarsi domani. In casa azzurra sicuramente la notizia più bella è la vittoria di Francesco Maestrelli sul transalpino Atmane: il tennista italiano raggiunge il secondo turno dove sfiderà Novak Djokovic. Andiamo a leggere il commento di Massimiliano Ambesi. Su Maestrelli: “Ho visto comunque un giocatore molto lucido, paziente, riflessivo: poteva anche crollare dopo il tie-break del terzo set, invece nel primo game del quarto è stato subito sul pezzo, e l’altro è impazzito. Atmane è uscito completamente di testa nei primi 4-5 game del quarto set, allucinanti, ma lui non si è fatto condizionare ed è andato dritto per la sua strada. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ambesi: "Sinner non ha lasciato lo sci per il fisico. Medvedev ha capito che i primi 2 fanno un altro sport"

