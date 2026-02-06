Questo weekend, Verissimo torna con una doppia puntata ricca di ospiti e storie da non perdere. Tra interviste esclusive e momenti emozionanti, il programma si prepara a catturare l’attenzione del pubblico con volti noti della televisione italiana. Gli appassionati si sintonizzeranno per scoprire cosa hanno da raccontare alcune delle star più amate del momento.

Un weekend di Verissimo che promette di essere ricco di emozioni e grandi nomi della televisione italiana. Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto alcuni dei volti più amati dello spettacolo, tra storie personali, progetti professionali e testimonianze toccanti. Due puntate imperdibili che spazieranno dall’intrattenimento alle cronache più drammatiche del nostro tempo. Sabato 7 febbraio: storie di spettacolo e cronaca. La puntata del sabato alle 16.30 si aprirà con una delle coppie più iconiche della televisione italiana: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. I due conduttori storici di Striscia la Notizia saranno protagonisti di un’intervista dedicata alla nuova edizione del programma satirico, che andrà in onda in prima serata. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Verissimo 7-8 febbraio: tutti gli ospiti e le storie che non potete perdere

Approfondimenti su Verissimo 7 8 febbraio

Oggi, domenica 1 febbraio, alle 16.

Sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio, ‘Verissimo’ porta in studio ospiti di rilievo, tra ritratti inediti e ritorni attesi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Verissimo 7 8 febbraio

Argomenti discussi: Paolo Bonolis ospite a Verissimo domenica 8 febbraio; Cristiana Anania ed Ernesto Passaro ospiti a Verissimo sabato 7 febbraio; Verissimo, oggi domenica 1 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni; Carnevale e molto altro, cosa fare a Torino e dintorni nel weekend del 7 e 8 febbraio: tutti gli eventi.

Samira Lui domenica 1 febbraio si è raccontata a “Verissimo” dall’infanzia con i nonni e con la mamma Doretta al successo ottenuto con “La ruota della fortuna” al fianco di Gerry Scotti fino al rapporto con il fidanzato Luigi con cui sogna di costruire una famigli facebook

Verissimo, Carolyn Smith e la lotta contro il tumore: “Ho capito di essere forte” - (Adnkronos) - "Mi sono resa conto di essere davvero forte". Così Carolyn Smith ospite oggi, domenica 1 febbraio, a Verissimo ha tracciato un bilancio degli ultimi 10 anni x.com