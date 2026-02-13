Carnevale San Valentino Federico Buffa e il festival del fumetto | il weekend è ricchissimo di eventi da non perdere

Il Carnevale di Venezia si svolge tra le calli e le piazze, con maschere e sfilate che attirano turisti da tutto il mondo. Nel frattempo, a Milano, San Valentino si festeggia con eventi e iniziative dedicate alle coppie, tra cene romantiche e spettacoli. Federico Buffa torna in tv con una nuova serie dedicata alla storia dello sport, mentre il festival del fumetto di Lucca apre le porte al pubblico con mostre, incontri e panel. Nonostante le nuvole, il weekend si presenta ricco di appuntamenti, tra eventi all’aperto e iniziative al chiuso, pronti a coinvolgere

Ancora nuvole, ma anche qualche sprazzo di bel tempo: il weekend in arrivo sarà ricco di eventi, adatti sia per le persone che non temono la pioggia, sia per chi preferisce godersi un po' di tempo libero al chiuso. In questi giorni, infatti, il nostro territorio si prepara a vivere diverse occasioni speciali, tra i festeggiamenti per San Valentino e quelli per il Carnevale. Abbia fatto una piccola selezione, per i giorni che vanno da venerdì 13 a domenica 15 febbraio. Si parte con gli eventi legati al Carnevale: Udine, per il secondo anno di fila, si vestirà a festa con la grande mascherata per il centro storico.🔗 Leggi su Udinetoday.it Weekend di Carnevale e San Valentino 2026 a Napoli: tanti eventi da non perdere Napoli si prepara a un weekend ricco di eventi per Carnevale e San Valentino nel 2026. Guida al weekend (di inizio Carnevale): gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia Ferrara e i suoi paesi si preparano a ricominciare le feste di Carnevale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Carnevale Viterbese, prima uscita a San Valentino, attenzione alla viabilità; Rimini, dalla colazione al Grand Hotel a ColorCoriandolo: tutti gli eventi di San Valentino e Carnevale; Napoli, il Carnevale in piazza Garibaldi: tra laboratori, spettacoli e una sfilata a premi; Le Carnaval, Mascarade Royale al teatro Comunale di Ferrara 14 e 15 febbraio. Weekend di Carnevale e San Valentino 2026 a Napoli: tanti eventi da non perdereSottencoppa – il Carnevale Sonico Napoletano, That’s Napoli in Love all'Augusteo, Dario Sansone all'Auditorium Novecento, il Corteo di Carnevale a Scampia promosso dal Gridas, Tra le stelle di San Val ... napolitoday.it Cosa fare in Sicilia nel weekend di San Valentino e CarnevaleAmiche e amici, eccoci di nuovo qua, per il fine settimana dal 13 al 15 febbraio, quello in cui i cuori di San Valentino battono forte e le maschere di Carnevale iniziano a prendersi la scena. Come di ... guidasicilia.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.