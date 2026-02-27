Amanda Knox difende l'infermiera killer Lucy Letbyr | Etichettata ingiustamente come un mostro come me

Amanda Knox ha aperto un podcast dedicato a Lucy Letby, l’infermiera condannata all’ergastolo per aver ucciso diversi neonati. Knox sostiene che Letby sia stata etichettata ingiustamente come un mostro, paragonandola a sé stessa. La giornalista ha deciso di parlare pubblicamente per difendere l’immagine dell’infermiera e offrire una diversa prospettiva sulla vicenda.