Amanda Knox difende l'infermiera killer Lucy Letbyr | Etichettata ingiustamente come un mostro come me
Amanda Knox ha aperto un podcast dedicato a Lucy Letby, l’infermiera condannata all’ergastolo per aver ucciso diversi neonati. Knox sostiene che Letby sia stata etichettata ingiustamente come un mostro, paragonandola a sé stessa. La giornalista ha deciso di parlare pubblicamente per difendere l’immagine dell’infermiera e offrire una diversa prospettiva sulla vicenda.
Amanda Knox lancia un podcast dedicato a Lucy Letby, l’infermiera condannata all'ergastolo per l'omicidio di diversi neonati, e ne difende l’immagine. E sottolinea come la donna britannica sia stata etichettata come “mostro” dai media locali, ricordando la propria esperienza con il caso Kercher e la condanna ingiusta che subì in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
