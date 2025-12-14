Selvaggia stuzzica Barbara D'Urso | Trascinata da Pasquale il ballerino la difende | Non è vero

Durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle, tensioni tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso sono emerse a causa di alcune affermazioni della giudice, che ha accusato la conduttrice di essere trascinata da Pasquale. Barbara ha scelto di evitare lo scontro, mentre il ballerino ha preso le sue difese, smentendo le critiche.

La lite tra Lucarelli e D'Urso a Ballando con le stelle - La volta buona 27/10/2025

