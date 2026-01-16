Mostro di Firenze spunta una nuova pista | Indizi collegano l'omicidio di Clelia Cuscito con il killer

Nuove piste emergono nel caso del Mostro di Firenze, con un possibile collegamento all’omicidio di Clelia Cuscito. L’avvocato Mattia Alfano ha presentato un esposto, sottolineando come alcuni indizi potrebbero collegare il presunto killer di Clelia, ancora in vita, ai delitti irrisolti del serial killer. Questa novità apre uno scenario inedito che potrebbe contribuire a fare luce su alcuni misteri ancora irrisolti.

L'avvocato Mattia Alfano, intervistato da Fanpage.it, ha presentato un esposto che suggerisce che il presunto killer di Clelia Cuscio, ancora in vita, potrebbe essere legato ai delitti del Mostro di Firenze. Lotti, uno dei compagni di merende, fu indagato come omicida della donna uccisa il 14 dicembre 1983.

