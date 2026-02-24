Alimena la Regione interviene dopo lo scontro fra sindaco e commissario | Presto una relazione sul tavolo di Schifani

Il commissario inviato dalla Regione ad Alimena ha deciso di preparare una relazione dopo l’episodio di oggi, che ha coinvolto il sindaco e il Consiglio comunale. La causa dello scontro riguarda la paralisi dell’organo, dichiarato decaduto dal primo cittadino. Il commissario ha assistito alle tensioni tra le parti e ora si impegna a fare chiarezza sui fatti avvenuti. La relazione sarà consegnata a breve al presidente della regione.

Il commissario ad acta inviato dalla Regione al Comune di Alimena per sbloccare la paralisi del Consiglio, organo dichiarato decaduto dal sindaco Giuseppe Scrivano, "presenterà una relazione sugli avvenimenti di oggi". Lo rende noto il dipartimento regionale delle Autonomie locali, che "si riserva di approfondire le eventuali ulteriori iniziative da sottoporre al presidente della Regione Siciliana, nella sua attuale qualità di assessore ad interim alle Autonomie locali". È quanto si legge in una nota diramata dalla Regione dopo lo scontro fra il sindaco Scrivano e il commissario Petralia, al termine di una mattinata convulsa, che ha visto anche l'intervento dei carabinieri della locale stazione.