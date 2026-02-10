Allarme truffa su WhatsApp | l’avviso del Comune ai cittadini

Il Comune di Patrica avvisa i cittadini di una nuova truffa su WhatsApp. In questi giorni, molte persone hanno ricevuto messaggi sospetti e sono già arrivate diverse denunce. I cittadini devono fare attenzione e non cliccare su link o fornire dati personali. Il Comune invita tutti a segnalare immediatamente eventuali tentativi di truffa.

Il Comune di Patrica lancia l’allarme su una truffa informatica in forte diffusione su WhatsApp, segnalata nelle ultime ore e già oggetto di numerose denunce. L’avviso è stato pubblicato sui canali social istituzionali per mettere in guardia la cittadinanza da un raggiro particolarmente insidioso.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Una recente truffa si sta diffusendo su WhatsApp e Telegram, coinvolgendo principalmente genitori e parenti di bambini.

Gli utenti di WhatsApp devono fare attenzione a una nuova truffa che circola ormai da qualche giorno.

