Allarme truffa a Contrada | falsi operatori del tribunale contattano i cittadini

Avellinotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Contrada, 5 dicembre 2025 – Nelle ultime ore diversi cittadini di Contrada hanno segnalato di essere stati contattati telefonicamente da individui che si spacciavano per operatori del tribunale di Avellino.Secondo quanto riferito, i presunti operatori avrebbero avvertito della presenza di squadre. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

