Allarme truffa a Contrada | falsi operatori del tribunale contattano i cittadini

Contrada, 5 dicembre 2025 – Nelle ultime ore diversi cittadini di Contrada hanno segnalato di essere stati contattati telefonicamente da individui che si spacciavano per operatori del tribunale di Avellino.Secondo quanto riferito, i presunti operatori avrebbero avvertito della presenza di squadre. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Allarme truffa in Calabria, falsi messaggi Cup chiedono di richiamare numeri a pagamento: Nelle ultime ore molti cittadini calabresi hanno segnalato di aver ricevuto un sms con un testo apparentemente istituzionale. Il messaggio invita a ricontattare “con urge - facebook.com Vai su Facebook

Telemarketing, telefonate da prefissi stranieri: allarme truffe per 'spoofing', i numeri da evitare Vai su X

Allarme truffe telefoniche a Contrada: il sindaco avverte i cittadini - Si riporta l’avviso del Sindaco di Contrada: In queste ore sono arrivate diverse segnalazioni di cittadini che sono stati contattati sulle utenze telefoniche fisse da sedicenti operatori del tribunale ... Da irpinianews.it

Falsi carabinieri convocano cittadini fuori casa: allarme truffe a Grottammare - Diversi residenti hanno ricevuto telefonate sospette con l’invito a presentarsi in caserma, ma gli appuntamenti erano inesistenti e mirati a lasciare le abitazioni incustodite ... lanuovariviera.it scrive

Allarme truffe di falsi investimenti della Polizia Postale - La Polizia Postale ha lanciato l'allarme circa nuove truffe collegate a proposte per falsi investimenti con furto di identità e di denaro. Riporta punto-informatico.it

Truffe auto usate, i 5 campanelli d’allarme per chi acquista e per chi vende una vettura di seconda mano - Secondo Carfax, sono in crescita le frodi per chi acquista o vende un’automobile usata: in questo scenario, riconoscere le cosiddette «red flag» diventa essenziale per evitare di cadere vittima di una ... Da corriere.it