A Milano reati in calo del 7% ma è allarme criminalità minorile Ed è polemica sugli sgomberi delle case Aler

Milano registra un calo dei reati del 7% nell’ultimo anno, dimostrando un miglioramento della sicurezza. Tuttavia, resta alta l’attenzione sulla criminalità minorile e sulle tensioni legate agli sgomberi delle case Aler. Durante la conferenza stampa di fine anno, il prefetto e il questore hanno evidenziato i progressi, sottolineando come la città continui a lavorare per garantire un ambiente più sicuro, contro le percezioni negative diffuse dai media.

Dimostrare che Milano non è quella città insicura e violenta che i media dipingono. Era lo scopo della tradizionale conferenza stampa di fine anno tenuta ieri dal prefetto Claudio Sgaraglia e dal questore Bruno Megale, giunta, sfortuna vuole, proprio nel giorno del ritrovamento del cadavere di una giovane donna nel cortile uno stabile di via Paruta, zona via Padova. Più controlli e meno reati (-15mila). Secondo i dati, nel 2025 a Milano e nell'area metropolitana si è registrato un calo dei reati e un aumento dei controlli: "Si registra una diminuzione complessiva dei reati, al 15 dicembre, nell'area metropolitana del 7% con 15mila delitti in meno ", ha detto Sgaraglia.

