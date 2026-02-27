In Francia, milioni di dati sanitari sono stati rubati da un attacco informatico che ha colpito sistemi pubblici e privati, coinvolgendo anche informazioni di leader politici. L’incidente è stato confermato dalle autorità che stanno indagando sull’attacco, mentre le aziende coinvolte stanno cercando di contenere i danni e avvisare gli utenti interessati. La scoperta ha generato preoccupazione sulla sicurezza dei dati sensibili nel paese.

La Francia si risveglia nel bel mezzo di un incubo digitale che scuote le fondamenta stesse della privacy nazionale. Una violazione informatica senza precedenti ha esposto i dati medici di una massa critica di cittadini, oscillante tra gli 11 e i 15 milioni di persone. Non si tratta solo di numeri: tra le pieghe di questo archivio violato figurano nomi pesanti, inclusi funzionari della sicurezza e potenziali candidati alle elezioni presidenziali del 2027. A confermare il disastro è stata la società Cegedim, il cui software MonLogicielMedical è stato letteralmente sventrato da un attacco hacker avvenuto alla fine del 2025, rendendo le cartelle cliniche di migliaia di studi medici un libro aperto per i pirati del web. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Allarme in Francia: hackerati milioni di dati sanitari, anche di leader politici

Oltre 149 milioni di account hackerati tra Gmail e Facebook: come sapere se sei una vittima (e come proteggerti)Un database contenente oltre 149 milioni di credenziali di accesso è stato scoperto completamente esposto online, senza alcuna protezione o...

Francia, la Corte dei conti lancia l’allarme: milioni di ore di lezione perse per assenze e carenze di docentiNell’anno scolastico 2023-2024, oltre 10,3 milioni di ore di insegnamento non sono state erogate nei collèges pubblici, pari al 9% delle ore totali...