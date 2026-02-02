Oltre 149 milioni di account hackerati tra Gmail e Facebook | come sapere se sei una vittima e come proteggerti

Oltre 149 milioni di account di Gmail e Facebook sono stati trovati hackerati e lasciati in bella vista su internet. Un database con milioni di credenziali è stato scoperto senza nessuna protezione, esposto a chiunque voglia prenderne visione. Molti utenti potrebbero essere già coinvolti senza saperlo e ora è importante capire come controllare se si rientra tra le vittime e come mettersi al sicuro.

Un database contenente oltre 149 milioni di credenziali di accesso è stato scoperto completamente esposto online, senza alcuna protezione o crittografia. La scoperta, effettuata dal ricercatore di cybersecurity Jeremiah Fowler, ha rivelato una delle fughe di dati più preoccupanti degli ultimi anni, coinvolgendo alcuni dei servizi più utilizzati al mondo. Il database esposto conteneva 149.404.754 combinazioni uniche di login e password, per un totale di circa 96 GB di dati grezzi. All’interno del campione analizzato, Fowler ha identificato migliaia di file che includevano email, nomi utente, password e URL per l’accesso o l’autorizzazione agli account. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Oltre 149 milioni di account hackerati tra Gmail e Facebook: come sapere se sei una vittima (e come proteggerti) Approfondimenti su Gmail Facebook 149 milioni di password rubate da Gmail a Facebook: controlla subito se la tua email è nella lista Un database con 149 milioni di password rubate da Gmail e Facebook è rimasto online per settimane. Gmail, Google lancia l’allarme: il tuo account è a rischio se non cambi subito l’indirizzo email Google ha recentemente emesso un avviso ai clienti Gmail, evidenziando l’importanza di verificare e aggiornare le impostazioni di sicurezza del proprio account. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Gmail Facebook Argomenti discussi: 149 milioni di password in chiaro online: scoperto un database globale di credenziali rubate; 149 milioni di password rivelate: cosa sappiamo sull'ultimo grande attacco hacker; Scoperto database accessibile a chiunque con 149 milioni di password; Era una bottega di paese, ora il gigante lombardo da 149 milioni incanta gli Stati Uniti con un prodotto speciale. Allarme Gmail e Facebook: milioni di account hackerati, come controllare il tuoOltre 149 milioni di account hackerati tra cui Gmail, Facebook, Siti di Incontri e molto altro ancora: scopri se tra questi c'è anche il tuo. msn.com 149 milioni di password rivelate: cosa sappiamo sull'ultimo grande attacco hackerUn ricercatore di sicurezza ha scoperto online un gigantesco database contenente nome utente e password associati ad account di tutti i tipi ... libero.it Nel 2025 sono stati erogati oltre 4,5 milioni di litri d’acqua - facebook.com facebook Oltre 5 milioni di spettatori per #AffariTuoi che segna il 24,2% di share. #AscoltiTv x.com

